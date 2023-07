Barca bar e un lido abusivo: maxi sequestro sullo Scoglione a Marechiaro

Sequestrati un lido abusivo ed una barca bar sullo Scoglione a Marechiaro. Servizio straordinario a Posillipo per i carabinieri della compagnia di Bagnoli che insieme al personale della capitaneria di porto hanno effettuato diversi controlli nella località “Marechiaro – Scoglione”.

Lido e barca bar sequestrati sullo Scoglione a Marechiaro

Durante le operazioni sono stati denunciati per occupazione di suolo demaniale e deturpamento e imbrattamento di cose altrui un 73enne con i suoi 2 figli di 48 e 36 anni e un cittadino del Senegal classe ‘83. I militari hanno accertato che i 4 avevano occupato abusivamente un tratto dell’arenile demaniale dove avevano messo 130 sdraio e 10 ombrelloni per l’attività illecita di noleggio. Nel corso dei controlli i carabinieri anno anche sequestrato un’imbarcazione utilizzata come vero e proprio bar natante. La barca era ancora alla scogliera con picchetti in acciaio.

Eventi del genere si verificano ogni anno a Marechiaro, nei pressi dello Scoglione, l’unico vero lido pubblico dei napoletani nonostante la sua non semplice accessibilità e la relativa scomodità. A Napoli infatti il mare è un lusso per pochi: solo una minina parte delle spiagge, che sono già ben poche, sono pubbliche. Una città con decine di chilometri di costa che, però, nega il mare ai suoi abitanti.