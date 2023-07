VIDEO/ Rissa all’imbarco dei traghetti di Porta di Massa, gli stacca un orecchio a morsi

All’imbarco di Porta di Massa, a Napoli, è scoppiata una violenta rissa che ha creato panico tra le persone in coda per salire sui traghetti che portano alle isole del golfo.

Come si vede da un video girato da un presente e pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina Facebook, i due uomini vengono alle mani tra la folla in maniera veemente: ad un certo punto un presente dice chiaramente che uno dei protagonisti “ha staccato un orecchio a morsi all’altro”.

Ecco le immagini dell’efferata violenza consumata davanti agli occhi dei tantissimi presenti.

Una scena di efferata violenza davanti agli occhi dei tantissimi turisti che in questi giorni stanno partendo per Ischia, Capri e Procida intenti a trascorrere le proprie vacanze. Non sono ancora noti i motivi che hanno scatenato la rissa.

Questo il commento del deputato Francesco Emilio Borrelli: “Una violenta rissa è scoppiata agli imbarchi dei traghetti a Porta di Massa per circostanze ancora da chiarire. Nel video che mi è stato inviato si vedono due uomini venire alle mani con estrema violenza. Uno dei due, secondo i commenti dei presenti, avrebbe morsicato l’orecchio del contendente dopo averlo bloccato a terra. Il tutto accade mentre centinaia di turisti e passeggeri, attoniti e spaventati, sono in attesa di imbarcarsi. Solo l’intervento di alcuni di loro è riuscito a riportare la calma. Da tempo segnaliamo i pericoli legati alla straordinaria presenza di persone agli imbarchi per le isole e l’assenza di forze dell’ordine pronte a intervenire è inaccettabile. Bisogna garantire la sicurezza per cittadini e turisti in questi siti per evitare episodi di violenza che danneggiano l’immagine della città in modo irreparabile”.