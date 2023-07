Capitale Europea dello Sport 2026, Napoli arriva in finale: se la vedrà con Saragozza

Napoli potrebbe essere scelta come Capitale Europea dello Sport per il 2026. Manca solo la decisione finale, che i membri della Commissione Internazionale ACES prenderanno ad ottobre prossimo, quando dal 26 al 29 si recheranno in città per effettuare l’ultima valutazione e dare poi il giudizio definitivo. In gara con la città partenopea c’è Saragozza, capoluogo dell’Aragona nella Spagna del nord. Fondamentale nella decisione il report dell’Università di Kosice. Manca solo lo scoglio finale, dunque, e Napoli potrebbe diventare capitale europea dello sport: un fregio che consentirebbe alla città di organizzare almeno 36 eventi agonistici a livello internazionale.

Capitale Europea dello Sport 2026, Napoli finalista insieme a Saragozza

Prevedibile la soddisfazione del sindaco Gaetano Manfredi, che si è espresso così a riguardo: “Napoli intende farsi trovare pronta a questo importante appuntamento. La designazione come Capitale Europea dello Sport 2026 costituirebbe il riconoscimento del valore dello sport per la nostra città e un incentivo per il completamento del piano di potenziamento dell’impiantistica che la nostra Amministrazione sta portando avanti. Siamo impegnati nella realizzazione di interventi di manutenzione delle strutture esistenti con fondi comunali e nella progettazione e realizzazione di nuovi impianti, grazie in particolare ai fondi del Pnrr. Questo consentirà di potenziare le attività sportive agonistiche e di base con il loro altissimo valore in termini di benessere psicofisico e di inclusione sociale. Al tempo stesso, le manifestazioni sportive organizzate come Capitale Europea dello Sport rappresenterebbero un’ulteriore vetrina per Napoli, con importanti ricadute per il turismo”.

L’eventuale scelta di Napoli sarebbe l’ennesimo passo in avanti della città nel processo di internazionalizzazione ed evoluzione del tessuto sociale e soprattutto turistico, che sta vivendo anni di forte espansione ma che manca probabilmente ancora di quella capacità organizzativa che eventi del genere potrebbero consentire di sviluppare.