VIDEO/ “Tiktoker” napoletano pubblica un video dall’obitorio: “Sono venuto a vedere mio figlio”

Uno tiktoker napoletano ha pubblicato sul social un video registrato in obitorio dove afferma che ci sia suo figlio morto. La veridicità del filmato deve essere confermata, vista anche la gravità etica e morale del gesto qualora fosse autentico.

Tiktoker pubblica un video dall’obitorio dove si trova suo figlio morto

Nel video l’uomo si riprende all’interno di un obitorio dicendo “Sono venuto a vedere mio figlio”. Aggiunge poi “Ci dobbiamo mettere d’accordo per fare il funerale” ed in ultimo “È straziante”, facendo ben attenzione affinché si possa leggere la scritta obitorio su di una porta. Il filmato è stato rilanciato a scopo di denuncia dal deputato Borrelli.

Un atto quello dello tiktoker che lascia sgomenti, in ogni caso. È evidente una mancanza di rispetto per i morti ed i loro cari ancora in vita e, se la circostanza della morte del figlio fosse reale, il suo gesto apparirebbe ancora più inqualificabile e segno della deriva morale che si è disposti a raggiungere pur di essere protagonisti di TikTok.

“Un punto di non ritorno nella galleria degli orrori – il commento di Francesco Emilio Borrelli – che ormai è diventato questo social. Ho chiesto di verificare l’identità del soggetto e la veridicità di quanto raccontato nel video. Anche se si trattasse di uno scherzo, siamo di fronte senza dubbio ad una delle più squallide e sconcertanti performance che un essere ‘umano’ possa concepire”.