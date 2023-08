Al Di Meola a Napoli, uno dei più grandi chitarristi della storia: “Qui inizia la mia storia”

Al Di Meola torna a Napoli ed a Cerreto Sannita, il paesino del beneventano che suo nonno abbandonò per cercare fortuna in America. Il chitarrista, considerato uno dei migliori al mondo, torna spesso in Campania ed in particolare nella sua villa di Capri, da dove ama mostrare le pietanze campane (e non solo) che cucina. È inoltre un tifoso del Calcio Napoli, come dimostrano le numerose foto con le bandiere azzurre, l’icona di Maradona, le magliette ed il costume che in questa estate sta indossando particolarmente spesso.

Al Di Meola a Napoli e Cerreto Sannita

Il chitarrista si è esibito a Cerreto Sannita domenica 13 agosto. Ci è dunque ritornato sei anni dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria, un riconoscimento verso un artista che non ha mai nascosto l’orgoglio delle proprie origini, al contrario, le ha sempre mostrate ed enfatizzate dimostrando un senso di appartenenza alle origini davvero straordinario.

Un grande tifoso del Napoli

Al Di Meola non si è fatto mancare un tour tra le meraviglie della nostra regione, tra cui ovviamente l’immancabile tappa in una Napoli che come lui festeggia ancora lo Scudetto che all’ombra del Vesuvio non si vedeva da 33 anni. Ha soggiornato in un albergo di via Partenope ed ha ovviamente mangiato la pizza sul lungomare, senza mancare di pubblicare il video di un posteggiatore che si è così tolto lo sfizio di apparire sul profilo social di un musicista di livello planetario. Nel filmato in cui si mostra con alle spalle Castel dell’Ovo non ha mancato di sottolineare come proprio lì sia iniziata la sua storia, poiché suo nonno si imbarcò a Napoli per raggiungere gli Stati Uniti. Si è inoltre soffermato su altri aspetti della città, raccontando come sia una delle capitali e della musica di ieri e di oggi.

Gli Home Eventi a Capri e in New Jersey

Il cibo, dopo la musica, è l’altra passione di Al Di Meola. In questi giorni ha replicato a Capri un Home Event, ossia una cena evento dove l’artista cucina per i commensali dei piatti gourmet ispirati alla cucina italiana, offrendo delle esperienze accessorie come la possibilità di ascoltarlo suonare da vivo, suonare la sua chitarra, ripercorrere la sua carriera e tanto altro. Da tempo le organizza a casa sua in New Jersey. Cene che costano davvero un bel po’: si parte da 7.500 per l’esperienza base, fino a 16mila euro per il pacchetto diamond che comprende una lezione privata di chitarra.