Giorgia Meloni telefona alla madre di Giovanbattista: “Cosa posso fare per te?”

Giorgia Meloni ha telefonato a Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Piazza Municipio a Napoli per il parcheggio di uno scooter. Il Presidente del Consiglio l’ha raggiunta con il proprio numero di telefono personale, chiedendo alla donna “Cosa posso fare?”.

Giorgia Meloni telefona alla madre di Giovanbattista Cutolo

La circostanza è stata resa nota dal quotidiano Il Mattino. Daniela Di Maggio ha raccontato che si è trattato di una telefonata tra due madri, in cui le donne si sono date del tu: “certo che devi chiamarmi Giorgia”, ha detto il Presidente alla madre affranta da un dolore tanto più forte quanto assurda è la vicenda che ha condotto alla morte di Giovanbattista.

Quando Giorgia Meloni le ha chiesto cosa potesse per lei, ha risposto: “Voglio incontrati, ho risposto, devi aiutarmi a fare in modo che altre madri non vivano più drammi come questo. La criminalità non può averla vinta, dobbiamo proteggere i nostri ragazzi, la parte sana del Paese, il futuro che vorremmo”.

L’autopsia sul corpo del giovane musicista

Nella giornata di oggi si terrà l’autopsia sul corpo di Giovanbattista Cutolo, esame che servirà ulteriormente a comprendere la dinamica dell’omicidio. Dal canto suo, l’assassino ha confessato il delitto ma nega di avere avuto intenzione di ucciderlo, anche se – stando alle ricostruzioni finora apprese – gli avrebbe sparato tre colpi di pistola alla schiena.

I funerali nella Chiesa del Gesù Nuovo

Mercoledì 6 settembre si terranno invece i funerali nella Chiesa del Gesù Nuovo in Piazza del Gesù. In occasione dell’ultimo saluto il sindaco di Napoli ha proclamato il lutto cittadino. La seduta del Consiglio Comunale, già convocata per mercoledì, sarà spostata ad altra data. Il rito funebre sarà celebrato alle ore 15 e sarà presieduto dall’Arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia.