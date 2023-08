Napoli, Giovanbattista ucciso per un parcheggio davanti alla fidanzata: aveva 24 anni

Una lite degenerata per il parcheggio di uno scooter: questo il motivo che avrebbe spinto qualcuno a puntare la pistola verso Giovanbattista Cutolo, il ragazzo di 24 anni ucciso all’alba a Napoli, in piazza Municipio.

Napoli, Giovanbattista Cutolo: il ragazzo ucciso in piazza Municipio per un parcheggio

Un efferato omicidio avvenuto alle prime ore del mattino nella centralissima piazza napoletana, a pochi passi dalla sede del Comune. A perdere la vita è stato Giovanbattista, un ragazzo incensurato di 24 anni, residente a Mugnano, del tutto lontano dagli ambienti della criminalità organizzata.

Il ragazzo era un musicista, membro dell’Orchestra Scarlatti Camera Young, e frequentava la classe di corno del Conservatorio San Pietro a Majella. Soltanto poche settimane fa aveva festeggiato il suo compleanno e al momento dell’aggressione si trovava con la sua fidanzata.

Il primo sospettato dell’omicidio, identificato e portato in Questura dagli agenti intervenuti sul posto, è un ragazzo di 16 anni. Avrebbe discusso con la vittima per il parcheggio di uno scooter, infliggendole un colpo d’arma da fuoco che si sarebbe rivelato fatale.

Un delitto ancora tutto da ricostruire ma che, stando alle prime indiscrezioni fornite da Il Corriere del Mezzogiorno, sarebbe avvenuto per futili motivi, per una discussione riguardante la sosta del mezzo. Il tutto davanti ad una paninoteca all’angolo di via Cristoforo Colombo.

Dagli insulti si sarebbe passati alla violenza inaudita, quella che ha stroncato per sempre la vita del giovane musicista. A lanciare l’allarme, segnalando l’accaduto alla Polizia, sarebbe stata proprio la fidanzata di Giovanbattista, testimone della terribile scena.

All’arrivo della pattuglia, tuttavia, il giovane era già morto: il suo corpo giaceva per terra privo di vita. Gli inquirenti hanno provveduto ad acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica della vicenda. Seguiranno ulteriori indagini per chiarire la dinamica della tragedia che ha scosso l’intera cittadinanza.

“Oggi è un giorno triste, il cornista Giovanbattista Cutolo è stato ucciso a Napoli per uno scooter parcheggiato male. Il presunto assassino ha 16 anni. Giovanbattista era stato con noi nell’ultima produzione dell’orchestra, era un giovane di grandi prospettive, formatosi e cresciuto nell’Orchestra Scarlatti Young” – si legge nel post diffuso sui social dall’Orchestra Filarmonica Campana.

“Ciao Giovanbattista noi ti ricorderemo così, in orchestra con il tuo strumento a manifestare la tua sensibilità, la tua passione, il tuo lavoro. Ci stringiamo al dolore della famiglia e dei suoi cari esprimendo le nostre più sentite condoglianze”.