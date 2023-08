Chi era Giovambattista Cutolo: il ragazzo di 24 anni ucciso all’alba a piazza Municipio

Si chiamava Giovambattista Cutolo il ragazzo di 24 anni ucciso all’alba in piazza Municipio a Napoli. Qualcuno lo avrebbe stroncato a colpi di pistola, lasciando il suo corpo senza vita a terra.

Napoli, chi è Giovambattista Cutolo: il ragazzo ucciso a piazza Municipio

Un omicidio ancora tutto da chiarire e avvenuto nel bel mezzo della centralissima piazza, a pochi passi dalla sede del Comune. A perdere la vita è stato il giovane Gianbattista, un 24enne incensurato e del tutto lontano agli ambienti della criminalità organizzata.

Stando a quanto emerso, Cutolo era un bravo musicista, suonava il corno e faceva parte dell’Orchestra Scarlatti Camera Young. Soltanto poche settimane fa aveva festeggiato il suo compleanno: era il 4 agosto quando ha spento le sue 24 ed ultime candeline.

Il ragazzo si sarebbe scontrato con qualcuno nelle prime ore del mattino, davanti alla paninoteca all’angolo di via Cristoforo Colombo. Un diverbio molto acceso che poi sarebbe degenerato: Giovambattista sarebbe stato freddato con un colpo di pistola.

A scorgere il suo corpo privo di vita in strada sarebbero stati alcuni passanti che avrebbero fatto poi partire la segnalazione alla polizia. In pochi minuti gli agenti si sono precipitati sul posto ma il ragazzo risultava già morto. Gli inquirenti hanno provveduto ad acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica della vicenda.

Già in mattinata è stato identificato un uomo e portato in Questura. Si tratta del primo sospettato dell’omicidio del giovane musicista. Secondo le prime indiscrezioni, gli inquirenti avrebbero già individuato un possibile movente. Al momento, tuttavia, nulla è stato ancora comunicato.