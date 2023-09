Si chiamava Giuseppe Cristiano ed aveva 66 anni l’operatore dell’Asia morto questa notte a Napoli dopo essere stato travolto da un camion nel deposito mezzi dell’azienda.

Giuseppe Cristiano è l’operatore Asìa morto a Napoli

Stando a quanto emerso, erano circa le 4.30 di notte quando il 66enne, che aveva appena terminato il suo turno di lavoro, sarebbe stato investito dal camion guidato da un suo collega, all’interno del deposito mezzi Asia situato in via Galileo Ferrarsi.

I colleghi presenti sul posto avrebbero subito fornito i primi soccorsi all’uomo in attesa dell’arrivo del 118. I sanitari hanno trasferito d’urgenza la vittima presso l’ospedale del Mare ma, nonostante l’intervento salva-vita effettuato, per Giuseppe non c’è stato nulla da fare.

“Siamo profondamente tristi e siamo vicini alla famiglia del nostro operatore per questa tragedia. Tutta l’azienda Asia vive oggi una giornata di profonda tristezza per quanto accaduto” – ha dichiarato l’amministratore di Asia, Domenico Ruggiero, rivolgendosi all’Ansa.

Intanto proseguono le indagini delle forze dell’ordine che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Pare che il piazzale fosse ben illuminato ma ciò non avrebbe impedito l’incidente.

“Siamo commossi e vicini alla famiglia di Giuseppe Cristiano. E’ una giornata triste nel Comune di Napoli, per i cittadini e per l’azienda Asia. La polizia ora verificherà esattamente perché è avvenuta questa tragedia. Noi per il futuro, se sarà necessario, aumenteremo ancora di più il livello di sicurezza già esistente negli impianti” – è il commento dell’assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada.