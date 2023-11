VIDEO/ Napoli, auto parcheggia in mezzo alla strada: bus incastrato e traffico paralizzato

Un autobus bloccato a Napoli da un’auto parcheggiata in mezzo alla strada. Sì, letteralmente in mezzo alla strada. Ha dell’assurdo il video che sta facendo il giro dei social dove il mezzo del trasporto pubblico non riesce a percorrere la curva, mentre alle sue spalle gli altri veicoli sono anch’essi bloccati, tra cui un altro autobus.

Bus incastrato da un’auto parcheggiata in mezzo alla strada a Napoli

Il video è stato diffuso dal deputato Borrelli. È stato girato in Piazza Giambattista Vico da un cittadino che si è rivolto all’ex consigliere regionale, il quale ha commentato: “Episodi come questi sono da tempo la routine. Ne avvengono di tantissimi ogni giorno eppure soltanto una piccola parte viene segnalata e denunciata, una percentuale irrisoria. Il resto viene messo in conto come un incidente di percorso”.

“Invece bisognerebbe denunciare sempre – continua – denunciare questi cialtroni che parcheggiano in modo scellerato, arrogante e prepotente per interruzione di pubblico servizio prevedendo sanzioni salatissime e il sequestro del veicolo. Se ci fossero controlli continui e interventi forti, come quelli appena citati, allora magari a questi passerebbe la voglia di fare i furbi e i prepotenti. Non sono cose di poco conto, sono atteggiamenti figli della mentalità prepotente e strafottente lasciataci in eredità da decenni di tolleranza e permissivismo che ora vanno contrastati in maniera dura”.