LIVE/ Napoli-Union Berlino 1-1, la cronaca in diretta della partita dallo stadio Maradona

87′ – Esce Matteo Politano, al suo posto Jesper Lindstrom.

86′ – Cross di Raspadori, Simeone si avvita di testa ma non riesce ad inquadrare la porta.

85′ – Napoli a testa bassa: 17esimo calcio d’angolo.

83′ – Grande occasione per Kvaratskhelia, che arriva al limite ma calcia troppo centralmente.

82′ – Batte Politano, colpo di testa di Rrahmani, palla che sfiora la traversa.

81′ – Corner per il Napoli: è il sedicesimo della partita.

79′ – Altri due cambi per l’Union Berlino: fuori Haberer dentro Aaronson, fuori Roussillon, entra Gosens al suo posto.

77′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Mario Rui e Lobotka, dentro Olivera e Simeone.

75′ – Intervento duro su Lobotka che rimane a terra dolorante.

70′ – Dentro Tousart per l’Union, fuori Khedira. Entra anche Kral, fuori Laidouni.

67′ – Pericolosi i tedeschi con una conclusione da fuori di Trimmel: Meret respinge con i pugni.

66′ – Ammonito Jaeckel.

52′ – Gol dell’Union Berlino con David Datro Fofana. Contropiede letale per gli azzurri, Fofana appoggia a porta sguarnita la respinta di Meret su tiro di Becker. Risultato sull’1 a 1.

50′ – PALO DI JURANOVIC – Il calciatore dell’Union colpisce il legno direttamente da calcio piazzato.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

41′ – Ammonito Leonardo Bonucci.

39′ – GOL del Napoli con Matteo Politano! Cross di Mario Rui deviato, palla che sbatte sulla faccia di Politano e termina in gol. 1 a 0 degli azzurri sul Berlino!

30′ – Gol annullato ad Anguissa per fallo.

24′ – Natan di testa nell’area piccola su cross arrivato dalla fascia. Purtroppo trova solo il palo destro.

INIZIO PARTITA

LIVE/ Napoli-Union Berlino, la cronaca in diretta della partita dallo stadio Maradona

Dove vedere la partita di UEFA Champions League Napoli-Union Berlino in tv e streaming gratis?

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti la partita di UEFA Champions League tra Napoli e Union Berlino, sei nel posto giusto! La partita è in programma oggi, mercoledì 8 novembre 2023, e saranno diverse le opzioni per poterla seguire comodamente da casa.

Iniziamo con la televisione: se hai un abbonamento a Sky Sport, potrai goderti la partita in diretta sul canale dedicato alla Champions League. Sky Sport offre una copertura completa dei principali eventi sportivi, inclusi i match del calcio europeo. Pertanto, se hai già sottoscritto un abbonamento, non dovrai preoccuparti di altro e potrai goderti lo spettacolo comodamente dal tuo divano.

In caso tu non sia abbonato a Sky Sport, ci sono ulteriori opzioni per seguire la partita. Molti canali di servizi in diretta streaming, come DAZN o Eurosport Player, trasmettono le partite della Champions League. Entrambi i servizi offrono la diretta streaming degli incontri calcistici più importanti e solitamente offrono un periodo di prova gratuito per i nuovi utenti, durante il quale potrai guardare la partita senza alcun costo. Ricorda, però, di assicurarti di avere una connessione internet solida e veloce per evitare interruzioni del video durante lo streaming.

Qualora non tu sia interessato a sottoscrivere un abbonamento a nessun servizio di streaming, potresti cercare dei siti che offrono la visione gratuita delle partite. Tuttavia, sii consapevole che spesso questi siti possono essere illegali e offrire una qualità video bassa o molto pubblicità. Inoltre, la trasmissione potrebbe essere interrotta o bloccata dalle autorità competenti. Pertanto, è sempre meglio optare per opzioni legali e ufficiali per non mettere a rischio la tua esperienza di visione e evitare possibili conseguenze legali.

In conclusione, se non hai un abbonamento a Sky Sport, ti consigliamo di sfruttare i servizi di streaming come DAZN o Eurosport Player, che offrono la possibilità di seguire la partita in diretta gratuitamente per un breve periodo. Assicurati di avere una connessione internet affidabile e di buona qualità per goderti l’evento senza intoppi. Buona partita!