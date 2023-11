Gli artisti napoletani per Angela: raccolti 50 mila euro per la bimba che ha perso la gamba

L’evento La magia del Natale si chiama Angela, che si è svolto ieri sera al Palapartenope di Napoli, si è rivelato un vero successo: al concerto di beneficenza, che ha visto alternarsi sul palco artisti come Gigi Finizio e Franco Ricciardi, sono stati raccolti circa 50 mila euro destinati alla bambina che, a soli 7 anni, a seguito di un incidente, ha perso la gamba.

Concerto al Palapartenope di Napoli: 50 mila euro per Angela

La piccola Angela ha subito l’amputazione della gamba a seguito di un terribile incidente avvenuto sulla terrazza di un ristorante, durante i festeggiamenti per la prima comunione del cugino. L’arto della bambina è stato schiacciato da una lastra di marmo, causandole un gravissimo trauma.

Angela ha sempre amato ballare e nuotare ma da allora non ha potuto più farlo: il suo sogno più grande è quello di ritornare a danzare e sentirsi libera in acqua. Da più di un anno utilizza una protesi standard ma per tornare alle sue passioni necessita di un supporto molto più costoso.

Qui entra in scena il contributo dei vari artisti napoletani che si sono esibiti al Palapartenope nel corso della serata di ieri per raccogliere fondi destinati a coprire le spese mediche necessarie per realizzare il sogno della bambina napoletana.

Sul palco si sono alternati Gigi Finizio, Franco Ricciardi, Monica Sarnelli, Rosario Miraggio, Ciccio Merolla, Mister Hyde e Mavi, raggiungendo un grande traguardo: grazie all’evento sono stati raccolti ben 50 mila euro da destinare alla piccola Angela.

“Ieri è andata molto bene e questa la direzione da prendere. L’obiettivo è però ancora lontano, per le spese mediche e per le protesi (quelle non coperte dalla As), durante tutto l’arco della sua crescita, servirà circa un milione di euro. E’ giusto, necessario, moralmente obbligatorio, aiutare la famiglia di Angela a raccogliere la cifra per regalare alla piccola un futuro migliore e per permetterle di tornare a danzare, la sua più grande passione. Impegniamoci tutti” – ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli.