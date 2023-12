Capodanno a Napoli, trasporti pubblici anche di notte

Prolungato l’orario dei trasporti pubblici per il Capodanno 2024 a Napoli. Dopo una riunione tra Comune di Napoli, Regione Campania e Prefettura da una parte, e dall’altra Eav, Anm e Ferrovie dello Stato, è stato raggiunto l’accordo per un prolungamento dell’orario dei trasporti pubblici in città tra la sera del 31 dicembre ed il 1° gennaio in modo da arginare il problema traffico per tutti coloro che vogliono festeggiare in strada il nuovo anno.

Capodanno a Napoli: gli orari della Linea 1 e della Funicolare Centrale

La Linea 1 non chiuderà e saranno garantite corse ogni 10 minuti, mentre i parcheggi di interscambio resteranno aperti in modo da permettere ai cittadini di parcheggiare presso le stazioni per poi usufruire dei mezzi della metropolitana cittadina. Anche la Funicolare Centrale resterà aperta di notte facilitando così il collegamento in verticale tra il centro cittadino e la parte collinare della città, il Vomero, passando per Corso Vittorio Emanuele. Gli autobus resteranno in servizio fino alle ore 19, mentre le funicolari di Mergellina e Montesanto fino alle 19.40.

Gli orari della Linea 2

Anche Ferrovie dello Stato garantirà un prosieguo dell’orario di esercizio della Linea 2 (Pozzuoli-Gianturco), con una frequenza delle corse di 20 minuti con l’impiego complessivo di 33. Garantito l’interscambio quindi tra Linea 1 e Linea 2. In questo modo si ovvierà alla mancanza di servizio notturno della Cumana che purtroppo resterà chiusa. Tra le ore 5 e le 6 ci sarà un rallentamento del servizio per motivi organizzativi, ovvero per preparare la linea ed il personale al lavoro per la giornata del primo gennaio.

Gli orari dei trasporti a Napoli il giorno di Capodanno

Il giorno di Capodanno la Linea 1 effettuerà una sosta ad ora di pranzo tra le 13.3o e le 16.30, così come funicolari che invece osserveranno una chiusura temporanea tra le 13 e le 16.30. La funicolare di Mergellina resterà aperta fino alle 22.30, mentre quelle Centrale e di Montesanto fino alle 0.30. Gli autobus faranno una pausa tra le 13 e le 16.30.