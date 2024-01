La verità sui cancelli in Galleria Umberto: saranno 3 e costeranno 1 milione inclusa progettazione

Un milione di euro per installare tre cancelli in Galleria Umberto I. È da ciò che parte la rinascita del monumento napoletano, una volta cuore pulsante della mondanità, oggi luogo di abusi da parte dei vandali e spesso ricettacolo di rifiuti da parte degli incivili avventori delle attività al suo interno. Il restauro della pavimentazione costerà invece 1,8 milioni, somma che sembra proporzionata all’importanza dell’intervento poiché si tratta di mosaici pregiati ed artistici che coprono una superficie di 1076 metri quadri.

Restauro del pavimento e 3 cancelli in Galleria Umberto I

Gli interventi son ostati definiti nel corso di un incontro in Prefettura, coordinato proprio dal prefetto Michele di Bari, dedicato alla realizzazione di interventi coordinati per il recupero, la valorizzazione e la messa in sicurezza della Galleria Umberto I. Presenti diverse istituzioni: il Vicesindaco, il Capo di Gabinetto del Sindaco e l’Assessore alla legalità e alla sicurezza del Comune di Napoli, il Soprintendente per Archeologia, Belle arti e paesaggio, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, il Direttore regionale di Intesa San Paolo, il delegato dell’Unione Industriali di Napoli, il Vicepresidente Vicario di Confcommercio Campania e il Presidente di Aicast Imprese Italia.

I lavori saranno completati entro dicembre 2024

Tutti i lavori saranno completati entro il mese di dicembre 2024 e prevedono, oltre agli interventi di restauro già in atto sulla volta e che a breve interesseranno la pavimentazione, l’apposizione di tre cancelli di chiusura ai varchi di via Santa Brigida e via Verdi, oltre che dell’Angiporto. Nella nota si legge che “il restauro della pavimentazione, che sarà ultimato entro un anno, consentirà il recupero totale dell’opera che il Comune preserverà con una serie di iniziative volte ad una razionale regolamentazione dell’uso del suolo pubblico”. Invece “Il progetto di apposizione dei cancelli, seguito in tutte le sue fasi dalla Soprintendenza, sarà definito entro il mese di giugno e consentirà l’ultimazione dei lavori entro il prossimo dicembre”. Grazie alla collaborazione temporanea di Intesa Sanpaolo invece sarà ripristinata la vigilanza notturna.

La bufera nata a causa di un post sui social con dei dati non corretti

Per quanto riguarda i costi per l’installazione dei tre cancelli, è l’assessore Laura Lieto a indicarli con precisione: un milione di euro comprensivi di disegno, progettazione, installazione. Un punto che è importante sottolineare a causa di una polemica nata sui social, dove una nota associazione cittadina ha erroneamente riportato che la somma di un milione euro, o addirittura due milioni, sarebbe serviti solo per due cancelli, senza probabilmente considerare i costi di progettazione e design che sarà moderno pur in armonia con lo stile della Galleria Umberto I.