Errico Porzio al Senato: “Ho proposto di tagliare le tasse, tranne a chi fa la pizza con l’ananas”

Errico Porzio è stato invitato in Senato quale relatore del convegno sui Giovani e il Lavoro. Il pizzaiolo è ritenuto uno degli esempi migliori di imprenditoria di valore, capace di aumentare il numero dei suoi locali in pochissimo tempo dando vita a una vera e propria catena che occupa centinaia di persone: attualmente conta 24 pizzerie e circa 500 collaboratori.

Errco Porzio al Senato per un convegno su Giovani e Lavoro

“I Giovani e il Lavoro, declinato secondo le esigenze dei tempi moderni”: questo il titolo del convegno ospitato a Palazzo Madama. Errico Porzio, parlando del suo ruolo di relatore, ha dichiarato: “Insegnare l’arte del pizzaiolo a tanti giovani, in questi anni, è stato ed è ancora per me grande motivo di orgoglio. A volte sono ragazzi che provengono da realtà difficili e la soddisfazione più grande è quella di riuscire ad inserire nel mondo del lavoro i più capaci e volenterosi. E sono davvero tanti a dimostrare queste qualità”.

La battuta sulla pizza con l’ananas di Sorbillo

Porzio non è solo un pizzaiolo né solo un imprenditore, ma anche un personaggio social che poggia la sua forza su contenuti reali ed interessanti uniti a una comunicazione spigliata e divertente. Non a caso ha pubblicato le immagini del suo intervento aggiungendo una battuta: “A Senatori e Onorevoli ho anche proposto di tagliare le tasse ai pizzaioli, tranne a quelli che fanno la pizza con Ananas“.

In questo modo si è collegato al dibattito scatenato da Gino Sorbillo, il suo principale “avversario” tra i pizzaioli di Napoli. Un motto di spirito attraverso cui ha espresso la propria opinione, con una leggerezza che avrà fatto sorridere lo stesso Sorbillo.