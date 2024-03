Barbero conquista Napoli: al San Carlo oltre 1700 ragazzi presenti

Avevamo raccontato qualche giorno fa della corsa al biglietto per assistere alla lezione di Alessandro Barbero, invitato dalla Federico II direttamente al teatro San Carlo. Un evento preso d’assalto dai giovani, pubblico su cui lo storico ha fatto colpo, tanto da diventare uno dei personaggi italiani più amati dalla “gen-z”. Ieri mattina è avvenuto il tanto atteso incontro, con oltre 1300 persone sedute e altre 400 che hanno seguito dai maxi schermi, per dare l’opportunità a tutti di poter ascoltare le parole di Barbero.

Il successo di Barbero a Napoli, il San Carlo preso d’assalto

Una speranza per Napoli, la rappresentazione che non tutti i giovani sono come qualche social rappresenta. Gli oltre 1700 ragazzi che hanno affollato il San Carlo sono l’esempio di come non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Numeri che hanno messo il sorriso anche allo stesso Barbero che ai microfoni della stampa dopo la lezione ha affermato: “Sono contento ed emozionato. Il fatto che le cose che faccio interessano i giovani è un grande regalo per me, questo significa davvero tanto e fa capire la voglia di scoprire ed imparare dei giovani d’oggi”.

Una lezione, voluta e tanto spinta dalla Federico II che vuole rendere sempre più partecipi i propri studenti, con questi “appuntamenti”, per scoprire le tante facce della vita. Barbero ha portato una lezione tra la storia e la leggenda di Napoli: “La Federico II si porta bene questi 800 anni, mi sembra giovanissimo ancora. È fondamentale per tutta l’Italia. Nel Medioevo che non era affatto tenebroso l’Italia ha raggiunto dei vertici di civiltà che poi si è dimenticata. Proprio in quel Medioevo che una città come Napoli ha bisogno di guardare indietro per riscoprire cosa vuol dire essere all’avanguardia con i tempi moderni”.