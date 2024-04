Caos trasporti a Napoli. Treno guasto, ritardi e corse sospese: cosa sta succedendo

Tra guasti, ritardi e malfunzionamenti dei treni, sono ore di caos a Napoli per i pendolari e i turisti intenzionati a spostarsi con mezzi pubblici: diverse le corse ANM sospese già nelle prime ore del mattino così come le tratte interrotte dell’EAV . Previsti disagi anche nella giornata di domani, giovedì 11 aprile, a causa di uno sciopero dei trasporti.

Napoli, caos ANM e EAV: guasti e treni sospesi

A seguito di un guasto, i passeggeri di una delle corse più affollate della Linea 1 della metropolitana sono stati costretti a scendere dal treno e attendere un altro convoglio nella stazione Colli Aminei. Giunti in piazza Garibaldi hanno trovato l’ingresso della stazione completamente sbarrato, rimanendo nuovamente bloccati. Riaperto l’accesso alla stazione, i pendolari si sono riversati all’interno dei treni, ovviamente super affollatissimi. Anche il servizio scale mobili è risultato inattivo in diversi punti.

Disagi comunicati dalla stessa ANM che stanno riguardando anche le linee ordinarie suburbane, tranviarie e filoviarie: sono attualmente sospese la linea 5, la linea 176, la linea E6, la linea 3M e la linea 156. Interruzioni che non hanno risparmiato nemmeno gli utenti della circumvesuviana che hanno dovuto fare i conti con la sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati, ripresa soltanto adesso, come comunicato dall’EAV. Non sono mancati ritardi sulle linee Torre Annunziata – Napoli, Napoli – Sorrento e Napoli – Sarno.

Nella giornata di domani, 11 aprile, sia l’EAV che l’Anm saranno interessate dallo sciopero di 4 ore, in programma dalle 9 alle 13. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. L’azione di protesta è stata proclamata dalle Organizzazioni Sindacali CGIL e UIL per le seguenti motivazioni: zero morti sul lavoro, giusta riforma fiscale e nuovo modello sociale di fare impresa.