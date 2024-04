VIDEO/ Rissa tra donne sul volo Napoli-Ibiza, tirate di capelli e insulti: “Zocc***, ti schiatto la testa”

Sono scene raccapriccianti ed a tratti surreali quelle viste nella giornata di ieri su un volo in partenza da Napoli Capodichino in direzione Ibiza. La meta spagnola già è presa d’assalto con il primo caldo, con il culmine in estate quando diventerà il centro di tantissime vacanze per moltissimi giovani. Protagoniste del violento episodio sono due giovani ragazze che poco prima della partenza del volo si sono scatenate a suon di insulti e tirate di capelli, costringendo il personale di bordo a chiedere l’aiuto della Polizia che è intervenuta per fermare la rissa.

Violenta rissa sul volo per Ibiza, la Campania e Napoli si sporcano ancora di vergogna

I motivi della rissa sono ancora oscuri, le due ragazze nel momento di sedersi hanno avuto un acceso diverbio che si è tramutato rapidamente in una furiosa lite a suon di tirate di capelli e insulti in napoletano, che nel video si possono facilmente riconoscere. Sempre come dimostrato nelle immagini, per calmare le due si è messo in mezzo un giovane ragazzo che ha provato a interrompere l’azione di una delle due contendenti che provava a tutti i costi a tirare i capelli all’altra. Non è bastata però una singola persona a placare le due, e il personale di volo ha chiesto subito l’aiuto della Polizia che era nei pressi dell’aeroporto di Capodichino.

Dopo qualche minuto di follia le due sono state allontanate e separate, con il volo che è partito con qualche ora di ritardo e senza le due protagoniste. Il video è diventato viralissimo su tutti i social.