Torna la ZTL a Posillipo: per 5 mesi vietato usare auto e moto per andare al mare

Torna la ZTL in via Ferdinando Russo a Posillipo. Con l’avvicinarsi dell’estate, un numero crescente di persone opta per trascorrere del tempo al mare. Tra le mete più ambite di Napoli, Posillipo si distingue per la sua bellezza e attrattiva. Per agevolare il flusso di visitatori il Comune della città partenopea ha deciso di attivare, come ogni anno, un dispositivo temporaneo di regolamentazione del traffico lungo via Ferdinando Russo, in vigore dal 24 aprile al 29 settembre 2024. Questa arteria stradale riveste un’importanza centrale per raggiungere luoghi di interesse come Villa Rosebery, Villa Volpicelli e Riva Fiorita.

ZTL a Posillipo per raggiungere Riva Fiorita: l’ordinanza

Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Ferdinando Russo nel periodo dal 24 aprile 2024 al 29 settembre 2024. È stato istituito in via Ferdinando Russo, dal 24 aprile al 29 settembre 2024, il seguente dispositivo di traffico:

a) divieto di transito veicolare dalle ore 7:00 alle ore 19:00 eccetto:

1. veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza e degli Enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza;

2. veicoli dei residenti;

3. veicoli diretti alle aree di sosta poste fuori dalla sede stradale riconoscibili da apposita attestazione a firma del proprietario delle suddette aree, da trasmettere all’indirizzo mail: permessitemporanei.ztl@comune.napoli.it;

4. veicoli adibiti al trasporto delle merci diretti alle attività commerciali site all’interno della zona, che potranno transitare e fermare dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 per il strettamente tempo necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci;

5. veicoli destinati al trasporto di persone con limitate o impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;

6. veicoli di trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC).

b) sul lato destro, dall’intersezione di via Posillipo al mare, divieto di sosta dalle ore 7:00 alle ore 19:00 eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dall’esposizione della copia della carta di circolazione (con dati sensibili opportunamente oscurati) da cui si evince la targa del veicolo e residenza dell’intestatario;

c) sul lato destro, dal mare all’intersezione di via Posillipo, divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

ordinanza via ferdinando russo