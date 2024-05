Odissea mezzi pubblici a Napoli: Circumvesuviana paralizzata tra ritardi e soppressioni

Con lo sciopero nazionale, anche Napoli si trova paralizzata, con milioni di pendolari che hanno dovuto subire ritardi e soppressioni dei mezzi pubblici in tutta la regione Campania. Mentre le Ferrovie dello Stato sembrano non aver avuto eccessivi problemi, con solo qualche ritardo e un paio di corse annullate, i grandi disagi attualmente si stanno verificando prevalentemente su tutte le linee della Circumvesuviana. L’ira dei pendolari è poi esplosa sui social, tra lavoratori e studenti che non hanno potuto raggiungere la loro destinazione mentre altri con notevoli ritardi.

Odissea Circumvesuviana, meno di un treno all’ora verso Napoli questa mattina

I dati si possono facilmente ricavare dai teleindicatori disponibili sul sito dell’EAV (funzione che specialmente in questa giornata consigliamo di tenere sempre sotto controllo per evitare spiacevoli sorprese). Nelle ultime due ore, sono arrivati a Napoli Piazza Garibaldi e successivamente a Napoli Porta Nolana solamente un paio di treni. Il tutto è stato documentato da commenti furenti dei pendolari che si sono ammassati nelle pochissime corse fatte stamattina dalla Circumvesuviana, che ha reso un incubo il viaggio di tantissime persone.

I disagi continueranno per tutta la giornata: si prevede un’odissea anche nel pomeriggio, quando i fortunati che sono riusciti a raggiungere il capoluogo campano (e non solo) dovranno ritornare verso le proprie case. Per ora, le Ferrovie dello Stato sembrano essere le uniche a non aver avuto eccessivi problemi. Da segnalare solamente qualche ritardo e un paio di soppressioni per alcuni treni regionali nella prima mattinata. Lievi disagi anche in metropolitana, con alcuni treni che nelle prime ore del mattino hanno avuto dei ritardi che hanno provocato il panico in varie stazioni.