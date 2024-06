Ha dell’incredibile l’incontro ravvicinato avvenuto ieri a Caivano, comune dell’area metropolitana di Napoli, presso l’Istituto Comprensivo Cilea Mameli di via Caputo.

FOTO/ Caivano, incontro shock a scuola: mamma si trova davanti un serpente lungo tre metri

Recatasi a scuola per recuperare la figlia, impegnata intanto nella palestra dell’edificio in attività sportive, una madre si è trovata davanti un serpente lungo tre metri. La donna, terrorizzata dall’incontro del tutto inatteso, è riuscita a mantenere la freddezza e si è allontanata senza scatenare la reazione del rettile, recandosi immediatamente all’interno della struttura per avvertire e mettere in allerta istruttori, allievi ed il personale dell’istituto.

L’animale, per fortuna, si è poi dileguato nell’area verde che circonda il comprensorio, senza mettere in pericolo in alcun modo l’incolumità dei presenti. Un incontro senza conseguenze che però ha messo nuovamente in risalto lo stato di degrado e abbandono in cui versano alcune scuole dell’area partenopea, in cui giovanissimi svolgono attività abituandosi a scenari decisamente lontani dall’idea di vivere civile che dovrebbe essere propria di una città evoluta.