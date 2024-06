Lutto nel mondo dello spettacolo. Si è spento stamattina nel sonno l’attore e regista teatrale Armando Pugliese, 77 anni. Nato a Napoli, si è diplomato presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” a Roma nel 1969, con un testo scritto da Elvio Porta. Ha avuto come insegnanti Orazio Costa Giovangigli e Luca Ronconi. Successivamente, ha lavorato come regista per la cooperativa Teatro Libero dal 1970 al 1980, dove ha anche ricoperto il ruolo di presidente. Ha diretto vari spettacoli, tra cui Iwona principessa di Borgogna e Il barone rampante, tratto dal romanzo di Italo Calvino.

Lutto a Napoli: si è spento il ‘Masaniello’ Armando Pugliese, attore e regista teatrale

Grazie alla messa in scena de Il barone rampante, Pugliese ha conosciuto Calvino, che gli ha affidato la riduzione teatrale del suo romanzo. Questo ha segnato l’inizio della sua carriera di drammaturgo, che si è affiancata al suo lavoro di regista, con numerose elaborazioni di testi letterari per il teatro.

Ha realizzato spettacoli per il Festival dei Due Mondi di Spoleto e per il Teatro Romano, oltre a dirigere molte produzioni per importanti teatri stabili come quelli di Genova, Catania e Roma. Ha collaborato con Luca De Filippo e ha messo in scena opere di Raffaele Viviani.

Nel corso degli anni, ha diretto numerosi spettacoli e attori premiati, ricevendo riconoscimenti come il premio Ubu e il Biglietto d’oro Agis. I suoi spettacoli sono stati ospitati in festival europei come quelli di Edimburgo, Zurigo, Nancy e Parigi. Dal 1997, è il direttore artistico della compagnia delle Indie Occidentali.

Stamattina sono stati i familiari a comunicare attraverso il profilo Facebook di Armando la sua scomparsa, ringraziando tutti coloro che hanno espresso affetto nei suoi confronti.