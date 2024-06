Dopo una stagione da record il bomber del Manchester City, Erling Haaland, si riposa e come tappa delle sue vacanze ha scelto la Campania. Il roccioso attaccante è uno dei grandi assenti di Euro 2024 per colpa della mancata qualificazione della sua Norvegia, anche a causa di uno stop che ha allontanato l’attaccante dal campo nelle partite decisive. Non sembra però particolarmente triste: il calciatore, insieme ad amici e compagna, ha deciso infatti di spostarsi sulle coste della Campania, tra giri a Capri e cene a Massa Lubrense. Il tutto immortalato sui social con selfie in barca e foto illustri con fans e non solo.

Haaland sceglie Capri e non solo, il bomber si coccola in Campania con compagna e amici

Tanti i vip che hanno scelto Capri come meta estiva. Il fascino dell’isola ha colpito proprio tutti, anche chi è abituato al freddo e al gelo in Norvegia e alla piovosità di Manchester. Erling Haaland, l’attaccante del Manchester City, per le sue vacanze estive ha optato anche lui per l’isola azzurra con amici (tra cui l’ex Salernitana, Botheim) e la sua storica fidanzata. Per il bomber mare di giorno e buon cibo la sera, infatti nella giornata di ieri è stato immortalato al ristorante “Quattro passi di Nerano” a Massa Lubrense.

Una stagione quella di Haaland che rimane positiva, nonostante il flop in Champions League del suo Manchester City con l’addio alla competizione ai quarti per danni del Real Madrid e la FA Cup persa nel derby di Manchester per 2-1. Per lui si è aggiunto un altro scudetto, oltre alla palma di goleador della Premier, che oramai è un marchio fisso del “gigante buono”.