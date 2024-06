Un’altra vacanza napoletana per Jennifer Lopez, la celebre popstar statunitense, avvistata in queste ultime ore tra le stradine di Sorrento. Come dimostrano i diversi video diffusi sui social e sulle pagine dedicate all’artista, la cantante si è concessa una passeggiata da vera turista, salutando cittadini e turisti che hanno avuto la fortuna di incrociarla.

Vacanza napoletana per Jennifer Lopez: è a Sorrento

Bellissima nel suo coordinato con giacca e shorts, JLo è tornata in terra partenopea, non perdendo l’occasione di godere delle meraviglie di Sorrento. In molti, infatti, hanno riconosciuto la star mentre passeggiava liberamente tra i negozietti del gioiello sorrentino, in compagnia dei suoi collaboratori.

Anche nell’estate del 2022, la Lopez aveva fatto tappa in Campania in occasione di uno show benefico organizzato a Capri. In quell’occasione, prima di raggiungere l’incantevole isola partenopea, la cantante, dopo l’atterraggio all’aeroporto di Capodichino, si era fermata anche a Castellammare di Stabia.

Ancor prima, aveva raggiunto il Golfo di Napoli in compagnia di Ben Affleck, suo storico compagno che ha sposato proprio nel 2022. La cantante e l’attore, tornati insieme dopo tantissimo tempo, avevano deciso di concedersi una pausa d’amore proprio tra il mare cristallino e le vie dell’isola caprese. Ad oggi, Jennifer non è stata avvistata al fianco del suo compagno. Pare, infatti, che non sia giunto in Italia insieme a lei mentre le voci su un possibile divorzio sono all’ordine del giorno.