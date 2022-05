Jennifer Lopez in concerto a Capri: i fondi raccolti saranno donati all’Unicef

Napoli – Jennifer Lopez in concerto a Capri. L’annuncio è stato dato dalla nota azienda di moda e lusso Luisa Via Roma, che sarà lo sponsor principale dell’evento attraverso cui saranno raccolti i fondi da donare all’Unicef.

Jennifer Lopez in concerto a Capri: la serata realizzata per Unicef

Il concerto di terrà presso la Certosa di San Giacomo il prossimo 30 luglio: sarà una serata di beneficenza all’interno della quale vi sarà l’esibizione della pop star. Sarà anche proiettato un documentario realizzato in Giordania e vi sarà un collegamento in diretto dall’Ucraina proprio con Unicef.

La nuova raccolta fondi aiuterà i bambini ucraini?

In Giordania Luisa Via Roma ha svolto una missione con lo scopo di aiutare la popolazione lì presente. Per mostrare il lavoro fatto g con bambini e famiglie in fuga dalla guerra in Siria, con i soldi delle donazioni, è stato girato un documentario, girato da Francesco Petitti sulla storia raccontata dall’inviato Raffaele Panizza, a cui si aggiunge il reportage fotogiornalistico dell’inviato del New York Times Alessandro Grassani). La situazione attuale in Ucraina ed il collegamento live dal Paese spinge a ipotizzare che il prossimo progetto di Unicef e l’azienda di moda riguarderà proprio i bambini ucraini.