Disavventura per Caterina Balivo. La conduttrice nata a Secondigliano, quartiere popolare di Napoli, e cresciuta ad Aversa, nel casertano, ha subito un furto notturno nella sua casa di Roma la scorsa notte.

Caterina Balivo derubata in casa mentre è a Barcellona: sottratti Rolex, borse e gioielli

I ladri hanno approfittato dell’assenza di persone in casa, ed hanno fatto irruzione nell’appartamento dal balcone, bloccando poi la porta di ingresso per poter agire senza interferenze. Il fatto è avvenuto attorno alle 2,30 di notte: la Balivo si trovava in vacanza a Barcellona assieme ai figli. Sul posto è arrivata poi gli agenti del commissariato di Villa Glori, accompagnati dalla polizia scientifica, che ha fatto i rilievi del caso ed avviato le indagini.

Sono stati sottratti Rolex ed orologi vari, borse e gioielli. Il valore dei beni rubati non è stato ancora quantificato, ma delle prime stime si tratterebbe di diverse decine di migliaia di euro.

Caterina Balivo vive da anni insieme alla famiglia nel quartiere più in della capitale: i Parioli. Non si fatica a pensare che proprio la sua notorietà, abbia consentito ai criminali di organizzare il colpo, seguendo i suoi spostamenti anche attraverso i post pubblicati sui social network.