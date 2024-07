Un incendio di vaste dimensioni è divampato quest’oggi a Frattamaggiore, comune dell’area metropolitana di Napoli. Le fiamme hanno colpito i terreni situati nella zona circostante il liceo Carlo Miranda, dal quale è stato evacuato l’appartamento del custode.

Non è da escludere la natura dolosa del rogo, che ha letteralmente cancellato numerosi ettari di terreno, complici anche le temperature molto alte della giornata di oggi.

VIDEO/ Incendio doloso a Frattamaggiore, evacuato il liceo accerchiato dalle fiamme

Queste le parole del sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete, che ha affidato al suo profilo ufficiale Facebook gli aggiornamenti del caso:

“Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dei terreni ricadenti nei Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Sant’Arpino in cui stamattina si è sviluppato un incendio di vaste dimensioni”.

“Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e dei nostri Agenti di Polizia locale, coordinati dal Dirigente Donadio e dagli uomini del Commissariato di Polizia di Frattamaggiore, siamo riusciti ad evitare il peggio. Nonostante l’intensa attività di controllo degli ultimi mesi che ci ha consentito di censire e mettere in sicurezza centinaia di terreni incolti, in estate, e con le rilevanti ondate di calore di questi mesi, ci vuole davvero poco per innescare la combustione”.

“Gli accertamenti ed i rilievi del caso da parte delle Forze dell’ordine ci permetteranno di chiarire la dinamica e di individuare, in caso di dolo, gli eventuali responsabili. Nel frattempo noi continueremo a battere sulla strada che riteniamo più efficace: quella della sensibilizzazione e della prevenzione. É l’unico modo che abbiamo per tutelare la salute pubblica e contrastare i danni ambientali”.