VIDEO/ Ischia, tiktoker balla con il personale sanitario mentre la ‘collega’ è in travaglio

Sono stati pubblicati dei video sui social di due tiktoker, che occuperebbero abusivamente una casa popolare a Napoli e sarebbero oggetto di varie denunce, girati nell’ospedale di Ischia con la partecipazione del personale sanitario.

Così Francesco Emilio Borrelli: “Vogliamo capire chi ha autorizzato tali riprese e perché. Tra l’altro in un ospedale vengono fatte riprese di una partoriente con una serie di persone esterne presenti in reparto in un orario in cui, da quanto ci viene riferito, non sarebbero consentite visite.

Inoltre vogliamo ricordare che le ASL vietano riprese interne a privati anche per vicende molto più importanti e che riguardano la funzionalità degli ospedali. Non sembra quindi corretto e giusto che sia permesso a tiktoker di girare in un reparto video promozionali.

Per non parlare della partecipazione del personale che si presta durante l’orario di lavoro e in divisa a fare balletti nei reparti mancando di rispetto alla propria funzione e agli altri ricoverati. Il tutto con uno dei tiktoker che maneggia una sigaretta elettronica. Una vicenda che ancora una volta ci fa capire il livello di degrado a cui stanno portando questi tiktoker e almeno in questo caso la scarsa professionalità dei sanitari che si sono prestati a questa “buffonata”. Abbiamo chiesto alla ASL di approfondire la vicenda e attuare eventuali provvedimenti”.

La Asl Napoli 2 Nord indaga sui fatti

La Direzione Strategica dell’ASL Napoli 2 Nord, venuta a conoscenza di un video diffuso sui social network che ritrae del personale dipendente impegnato in una danza con una utente all’interno di un Reparto Ospedaliero di Ischia, esprime il più profondo disappunto per tale condotta, giudicata gravemente inopportuna e in contrasto con i principi di professionalità, rispetto e riservatezza che devono caratterizzare l’operato di ogni dipendente della nostra Azienda Sanitaria.

Tale comportamento costituisce violazione del Codice di Comportamento del personale dipendente dell’ASL Napoli 2 Nord.

Al fine di accertare i fatti, si dispone l’apertura di un’indagine interna, in caso di accertamento di responsabilità verranno adottate le misure disciplinari previste dal vigente ordinamento.

La Direzione Strategica ribadisce il proprio impegno a garantire la qualità e la sicurezza delle cure erogate ai cittadini e a tutelare l’immagine dell’Azienda.

Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale dipendente affinché episodi di questo tipo non si ripetano in futuro.