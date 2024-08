VIDEO/ Grave incendio a ridosso della Statale SS7: le fiamme lambiscono la carreggiata

Un grave incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto 2024, a ridosso della Strada Statale 7 quater. Le fiamme si sono propagate pericolosamente a pochissimi metri dalla carreggiata, all’altezza di Giugliano in Campania.

VIDEO/ Grave incendio a ridosso della Tangenziale: le fiamme lambiscono la carreggiata

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che con non poca fatica hanno domato le fiamme. La Strada Statale 7 quater conduce da Pozzuoli, comune dell’area metropolitana di Napoli, a Castel Volturno. L’incendio è divampato all’altezza di Giugliano in Campania, ed è stato segnalato da numerosi conducenti di veicoli che hanno di fatto sfiorato il rogo che in pochi minuti è si è esteso pericolosamente.

Le forze dell’ordine stanno verificando la natura dell’incendio: non si segnalano per il momento feriti. Purtroppo l’estate in Campania continua ad essere caratterizzata da numerosi episodi di questo tipo. Negli ultimi giorni ad andare a fuoco erano stati diversi accumuli di rifiuti nelle zone di Scampia e Melito, ai margini di alcuni campi nomadi.

Inoltre, il Vesuvio ed i comuni adiacenti al vulcano sono stati colpiti da diversi roghi di natura dolosa nel fine settimana, con le fiamme che sono arrivate a ridosso delle abitazioni.