Un giovane ha denunciato attraverso il proprio profilo Tik Tok il danno subito mentre presenziava alla messa dedicata alla memoria di Santo Romano, il 19enne ucciso nel Vesuviano, a un mese dalla sua scomparsa.

VIDEO/ Gli distruggono l’auto mentre è alla messa per il trigesimo di Santo Romano

Il ragazzo ha raccontato di aver subito anche il furto di una piccola aspirapolvere Folletto, che sarebbe dovuta essere il regalo per un nipote. “Mi avete distrutto l’auto per prendere una Folletto, ma non vi siete resi conto che le dimensioni erano irrisorie? Era destinato a dei bambini. Siete bestie”.

“Adesso sto uscendo dalla chiesa, sono andato alla messa in memoria di Santo Romano a un mese dalla sua scomparsa. Torno per prendere la macchina, e guardate come la trovo? Ma è normale? Perché? Perché dietro avevo la Folletto (l’aspirapolvere, ndr). Ma adesso dico una cosa a chi ha fatto questo danno e a chi si è rubato l’aspirapolvere: la Folletto è dei bambini, era il regalo di mio (o mia, ndr) nipote. Perciò in questa città siamo in queste condizioni, un pacco piccolo così, questo mi ha sfondato tutta la macchina? Ma che siamo nella giungla? Siete bestie”.