Santo Romano, i legali della famiglia: “Nessuna evidenza del lancio di pietre nel video”

La famiglia di Santo Romano non ci sta. I legali Marco De Scisciolo e Luigi Cavaliere, incaricati dalla madre e dal fratello del 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio, hanno rilasciato una nota ufficiale nella quale comunicano tutto lo ‘sdegno e il dolore della famiglia dopo aver appreso della pubblicazione di un video con sottotlitoli’ di quegli attimi, nel quale, secondo l’avvocato Raviele che difende il 17enne che ha sparato, la vittima avrebbe ‘lanciato una pietra’ verso il minorenne, che per difendersi avrebbe fatto fuoco.

Santo Romano, i legali della madre e del fratello: “Nessuna evidenza del lancio di pietre nel video”

“La famiglia di Santo Romano ha appreso con forte sdegno e dolore della pubblicazione del video e dei sottotitoli menzionati dal momento che, ad oggi, non vi è alcuna evidenza o prova che Santo Romano abbia mai lanciato una pietra all’indirizzo di chicchessia, men che mai del soggetto che lo ha brutalmente ucciso con un colpo di pistola.

La descrizione resa di un fotogramma dello stesso video da parte della polizia giudiziaria parla testualmente di uno sbracciarsi di Santo Romano come se volesse lanciare qualcosa ma non vi è alcuna evidenza ad oggi che sia mai stata lanciata una pietra e questo a prescindere da ogni considerazione sulla palese illeceità di uno sparo con arma da fuoco come reazione del lancio di un oggetto”.