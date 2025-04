Napoli, Conte difende Neres: ecco perché il brasiliano è in difficoltà

Questa sera il Napoli scenderà in campo contro l’Empoli in una sfida che gli azzurri non possono assolutamente sbagliare. Per cullare il sogno scudetto, servirà vincere per continuare ad inseguire l’Inter (vittoriosa sabato pomeriggio).

Tra i protagonisti più attesi c’è David Neres, il brasiliano nelle ultime partite non ha convinto il popolo azzurro, nonostante il tecnico abbia totale fiducia in lui. Sul momento del calciatore ne ha voluto parlare lo stesso Antonio Conte.

Conte sul momento di Neres, il Napoli punta sul brasiliano

“David prima dell’infortunio per tutti era un giocatore importante per noi, lo è, poi è inevitabile che quando sei fuori un mese e mezzo per un infortunio muscolare poi c’è bisogno di un periodo di riatletizzazione, per rientrare nei meccanismi, lui è un ragazzo serio, dà il 100%, ci può dare tanto.

E’ quel tipo di giocatore che nell’uno contro uno dal nulla ti può creare soluzioni favorevoli per il gol. Ma sta bene, sicuramente a Bologna ha faticato, aveva fatto benissimo col Milan, ma da parte sua c’è sempre applicazione, pure a Bologna non la sua miglior partita era applicato ed io voglio quello“.