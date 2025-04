La dott.ssa Ramondo all’Align Summit 2025: premio all’eccellenza odontoiatrica di Torre del Greco

Roberta Ramondo, odontoiatra presso Villa Carolina a Torre del Greco, premiata a Sanremo nel corso dell’Align Italian Summit 2025: riconosciuto l’eccellente lavoro di tutto il gruppo di lavoro.

Dott.ssa Ramondo, odontoiatra, vince il premio Invisalign

Un riconoscimento internazionale che parte dal cuore di Torre del Greco e arriva fino al prestigioso palco dell’Ariston di Sanremo. La dottoressa Roberta Ramondo, odontoiatra presso Villa Carolina, struttura d’eccellenza in via Cesare Battisti, è stata premiata all’Align Italian Summit 2025 per i risultati straordinari ottenuti nel trattamento dei pazienti con strumenti digitali innovativi.

“È stata un’emozione fortissima vedere il mio nome proiettato sullo schermo dell’Ariston. Inaspettato quanto sorprendente! Un riconoscimento che mi dà la forza di andare avanti nonostante le rinunce, anche dal punto di vista familiare” – racconta la dottoressa Ramondo.

Infatti prosegue: “Dedico questo premio a mio marito: è stata la prima persona che mi ha dato fiducia e ha creduto che questo potesse essere un salto di qualità per la mia professione. Inoltre è stato al mio fianco sia moralmente che materialmente. Ed anche ai miei figli, ai quali cerco di dare tempo di qualità e non di quantità. A volte si trovano a vedere da lontano la madre e rinunciare ad una coccola in più o ad un supporto scolastico. L’amore della mia famiglia è ciò che mi dà la forza di sacrificarmi: il mio obiettivo è che i miei figli siano orgogliosi della loro madre”.

Il premio sottolinea non solo le competenze tecniche della dottoressa Ramondo, ma anche la sua capacità di fare rete e creare un gruppo coeso di colleghe.

“Un grazie sentito alla mia mentor, la dott.ssa Lucia Ammendola, per la guida e il supporto costante, e alle mie mentee per il continuo confronto grazie al quale abbiamo costruito una base solida che ci permette di essere la forza l’una dell’altra ma senza essere competitive. Ringrazio anche la dott.ssa Raffaella Belfiore, la mia Territory Manager, e la dott.ssa Francesca Manzi, Area Sales Manager per l’area Sud, che hanno sempre creduto in me e mi hanno spronata ad intraprendere questo percorso nel 2021, in pieno Covid, in un momento difficile per la nostra professione. Ma proprio in quel momento di profonda incertezza abbiamo voluto guardare avanti con forza e fiducia”.

Il premio ricevuto dalla dottoressa Ramondo

Un traguardo importante che valorizza non solo le sue competenza, ma anche la capacità di guardare al futuro con passione e dedizione.

“Tutto ciò che è innovazione mi ha sempre affascinato, e quello che mi ha colpito di Invislign è che il clinico non viene abbandonato tra computer e scanner ma costantemente supportato per una crescita continua”, afferma la dott.ssa Ramondo.

Un premio all’eccellenza: il riconoscimento all’Ariston

L’Align Italian Summit, evento di riferimento per l’ortodonzia digitale nel mondo, ha riunito i migliori specialisti del settore nell’iconica cornice del Teatro Ariston di Sanremo. Un’occasione di confronto tra esperti, innovatori e clinici da tutto il globo, promossa da Align Technology, l’azienda produttrice del celebre sistema Invisalign.

Tra i momenti più attesi dell’evento, la premiazione dei professionisti che si sono distinti per l’efficacia e l’innovazione nel percorso terapeutico. La dottoressa Roberta Ramondo ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “per gli eccezionali risultati ottenuti dal tuo gruppo peer to peer nell’utilizzo degli strumenti digitali nel trattamento di pazienti”, come si legge sulla pergamena, a conferma di un lavoro costante ed orientato all’aggiornamento e crescita continue.

Tecnologia e umanità: il “metodo Ramondo”

Chi è stato paziente della dottoressa Ramondo sa bene che ogni sorriso curato porta con sé una storia di attenzione, precisione e ascolto. Laureata in Odontoiatria, specializzata in odontoiatria pediatrica e votata alla cura a 360 gradi del paziente in crescita, ha costruito nel tempo un metodo che unisce rigore scientifico e sensibilità umana (“materna”, potremmo aggiungere), con un’attenzione particolare all’estetica del sorriso e al benessere psicofisico dei pazienti, in particolare quelli più piccoli e speciali.

La dott.ssa Ramondo al lavoro

Presso lo studio di Villa Carolina, a Torre del Greco, accoglie adulti e bambini con un approccio altamente personalizzato, facendo uso di strumentazioni all’avanguardia e protocolli clinici aggiornati. Tra i trattamenti più richiesti c’è proprio l’ortodonzia invisibile con allineatori trasparenti, una soluzione discreta, efficace e sempre più amata da chi desidera allineare i denti senza rinunce.

La partnership con Invisalign, ecco perché

L’approccio Invisalign non è solo innovativo, ma anche scientificamente validato: gli studi dimostrano che, a parità di casi trattati, le terapie condotte con questa metodica sono più rapide ed efficaci rispetto agli apparecchi tradizionali. In media, un trattamento dura circa un anno, contro i tre richiesti dalle soluzioni convenzionali.

Un vantaggio enorme, soprattutto per adolescenti e bambini che vivono con disagio l’esperienza dell’apparecchio. Ma Invisalign si dimostra vincente anche per la libertà che offre a tavola e per la qualità della vita durante la cura.

Dal punto di vista del clinico, poi, il supporto tecnologico e umano che l’azienda garantisce fa la differenza: in pochissimi anni l’intero approccio terapeutico è stato rivoluzionato, mettendo davvero il paziente al centro e valorizzando, al contempo, la professionalità degli specialisti.

Un punto di riferimento per la città

Il premio ricevuto all’Align Summit non è solo un successo personale, ma un riconoscimento che valorizza tutto il gruppo Peer to Peer di professioniste coordinate dalla dottoressa Lucia Ammendola.

Oggi sappiamo che Torre del Greco ha, tra le sue strade, una specialista capace di distinguersi – ancora una volta – a livello internazionale, portando alta la bandiera della professionalità medica cittadina. Un lavoro di squadra che mette al centro la persona, ogni persona, in ogni sua esigenza.

Il gruppo di lavoro della dott.ssa Ramondo a Sanremo

Villa Carolina, la struttura presso cui opera la dott.ssa Ramondo a Torre del Greco, è un ambiente moderno, accogliente e dotato di tutte le tecnologie necessarie per garantire cure odontoiatriche di altissimo livello.

Villa Carolina, dove si trova e contatti

La struttura presso la quale riceve la dottoressa Roberta Ramondo si trova a Torre dei Greco, via Cesare Battisti 22.

Sito web: Villa Carolina

Facebook: Dottoressa Roberta Ramondo

Telefono: 081 882 3335

Mail: info@villacarolinacentromedico.it