Arriva il Ciclone di Pasqua e Pasquetta, a rischio le scampagnate: che tempo farà a Napoli

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2025 sembrano delineare un quadro non del tutto favorevole per le tradizionali gite fuori porta: in diverse zone del paese entrambe le giornate potrebbero essere caratterizzate da forti temporali o comunque piogge insistenti che, stando alle ultime tendenze, dovrebbero colpire anche la città di Napoli.

Meteo Pasqua e Pasquetta 2025 a Napoli

Secondo le stime de Il Meteo l’arrivo di un insidioso ciclone potrebbe dare il via all’ennesima fase di maltempo tra Pasqua e Pasquetta, provocando piogge e temporali anche di forte intensità. Le precipitazioni più importanti dovrebbero abbattersi sul Nord Ovest, sul Centro Sud e sulle due isole maggiori.

I temporali potrebbero essere accompagnati da improvvise raffiche di vento e locali grandinate. Una fase di forte instabilità che già in questi ultimi giorni si sta abbattendo anche sulla Campania dove, a partire dalla mezzanotte di oggi, sarà in vigore un ulteriore avviso di allerta meteo di livello giallo.

A Napoli, nello specifico, è prevista pioggia nelle giornate del 15, 16 e 17 aprile, con leggeri schiarite soltanto a ridosso del fine settimana. In particolare sabato 19 aprile dovrebbe ritornare il sole ma il clima si manterrà ancora piuttosto nuvoloso. Per le date di Pasqua e Pasquetta, invece, dovrebbe dominare nuovamente il maltempo con leggere piogge durante l’arco di entrambe le giornate.

Il tempo dovrebbe migliorare soltanto verso il finire del mese, e in particolare in prossimità del Ponte del 25 aprile (Festa della Liberazione), grazie al ritorno dell’anticiclone africano che ripristinerebbe nuovamente un clima tipicamente primaverile. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono nuovi aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.