Napoli è la regina del Natale, turisti incantati: oltre 380 mila visitatori in arrivo per le feste

In vista delle imminenti festività, tra Natale, Capodanno ed Epifania, Napoli si prepara a registrare ancora una volta il pieno di turisti, come confermano i dati previsionali elaborati dall’Osservatorio del Turismo.

In occasione della presentazione del programma completo del Capodanno a Napoli, l’assessora al Turismo, Teresa Armato, ha rivelato le prime stime relative ai flussi turistici in arrivo: “Ai nostri concittadini e ai tanti turisti che ci prepariamo ad accogliere a Napoli offriamo un ricco cartellone con artisti importanti e molto rappresentativi per la nostra città. Le previsioni dell’Osservatorio sul Turismo parlando di 380 mila persone che arriveranno a Napoli dal 23 dicembre all’Epifania“.

“Queste persone troveranno una città pronta ad ospitarli, perché abbiamo rafforzato tutti i servizi, e tanti eventi. Basti pensare che fino al termine delle festività sono in programma una ottantina di spettacoli e concerti” – ha concluso, sottolineando la varietà di iniziative in programma per tutto il periodo festivo.

Si tratta di numeri importanti se si considera che già in queste ultime settimane, dalla fine di novembre, Napoli è già invasa di visitatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo che, a ridosso del Natale, tenderanno ad aumentare sempre più. Le stradine e i vicoli del centro risultano sempre più affollati e, in alcuni punti, quasi impraticabili: è il caso di San Gregorio Armeno, la storica e suggestiva via dei presepi, che nonostante l’istituzione del senso unico di marcia risulta spesso di difficile percorrenza.

Una situazione spiacevole soprattutto per i residenti che ha spinto il consigliere comunale Gennaro Esposito ad avanzare una proposta: quella di istituire un ticket d’ingresso, a pagamento, per il centro storico di Napoli almeno nelle giornate di maggior affluenza. Un’ipotesi che, tuttavia, ha fatto storcere il naso non solo ai commercianti ma anche ai visitatori.