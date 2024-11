San Gregorio Armeno, torna il senso unico pedonale nel periodo natalizio: date e orari

Torna il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno a Napoli. La strada dei presepi e dei pastori, presa letteralmente d’assalto da avventori, turisti e curiosi nel periodo natalizio, sarà regolamentata dall’ordinanza comunale in vigore dal prossimo 29 novembre, e durerà fino alla vigilia del 24 dicembre. Di seguito il comunicato ufficiale.

Istituzione di un senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno dal 29/11/2024 al 24/12/2024

Sarà istituito, al fine di evitare pericolosi assembramenti, il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno – dall’intersezione con via San Biagio dei Librai/vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano – per i giorni e le fasce orarie di seguito indicati in cui è prevedibile un notevole aumento di afflusso di persone:

– da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

– da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

– da venerdì 13 a domenica 15 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

– da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

– martedì 24 dicembre 2024, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

Il provvedimento viene adottato da anni ed è stato reso necessario, assieme alla relativa istituzione di numerose aree pedonali, per evidenti ragioni di sicurezza in un’area che nel periodo delle festività, vista la sua conformazione, rende di fatto impossibile il passaggio di vetture di primo soccorso in caso di emergenza.