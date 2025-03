Manfredi: “Non ci sono le condizioni per evacuare i Campi Flegrei”

Gaetano Manfredi a La Repubblica parla dei Campi Flegrei. Sul tema evacuazione il primo cittadino di Napoli ha chiarito la situazione, evitando ogni allarmismo. Occhi anche sugli edifici a rischio, uno dei temi più caldi delle ultime ore.

Le parole di Gaetano Manfredi sulle ultime dai Campi Flegrei

“Sono giustamente preoccupato. Da uno a dieci direi sei, ma la preoccupazione è uno strumento per farmi lavorare meglio. Una scossa importante, con una accelerazione significativa – dice ancora -. Le persone si sono spaventate, giustamente. Con scosse di magnitudo maggiore esiste un piano di emergenza che prevede in condizioni estreme l’allontanamento delle persone. Al momento non ci sono queste condizioni. Sono decisioni che deve prendere il Comitato operativo in prefettura con la protezione civile nazionale”.

Se arrivasse una scossa di magnitudo 5, gli viene chiesto, trasferirebbe le persone? “Mi sembra un rischio remoto al momento in base ai dati registrati. Abbiamo la fortuna di avere una zona fortemente controllata, con la densità di strumenti più alta in Italia”.

“Mattarella? Si è informato sulla situazione della città, ha manifestato la sua vicinanza e l’impegno del Paese per essere vicini allo sforzo dei Comuni dell’area flegrea. Danni strutturali non ci sono stati, solo distacchi di tramezzature e qualche controsoffitto. Edifici malmessi, senza manutenzione sono potenzialmente più a rischio. C’è una procedura per cui i privati possono chiedere sopralluoghi gratuiti dei tecnici per valutare la vulnerabilità Se ci sono danni basta chiamare i vigili del fuoco. La valutazione di vulnerabilità invece può comportare interventi di rafforzamento dell’edificio che, è chiaro, richiedono più tempo”.