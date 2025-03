Il sindaco di Napoli è tornato a parlare sulla situazione relativa ai Campi Flegrei. Negli ultimi giorni si è registrata una fase di rallentamento che ben fa sperare a tutta la popolazione campana, ma lo stesso Manfredi spiega che l’attenzione al fenomeno è massima.

Le parole di Gaetano Manfredi sulle ultime dai Campi Flegrei

“Il fenomeno del bradisismo è nei Campi Flegrei da sempre, un problema che esiste da millenni. Nell’ultimo anno c’è stata recrudescenza, ma non possiamo pensare di spostare decine di migliaia di persone, dobbiamo aiutarle a vivere in sicurezza”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in un’intervista a Radio24. “Ora siamo in una fase di rallentamento, ma sappiamo bene che lo sciame è ciclico”, ha aggiunto Manfredi, “dobbiamo convivere con questo fenomeno, come si è fatto per secoli. Bisogna lavorare sulla sicurezza delle infrastrutture per fare in modo che edifici siano sicuri. Bisogna lavorare sull’organizzazione di un’eventuale emergenza e sui piani di gestione delle persone che quando ci sono queste scosse hanno paura, scendono in strada e devono essere assistite”, ha chiuso il sindaco di Napoli.