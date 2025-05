Max Pezzali in concerto a Napoli: tutte le info e dove acquistare i biglietti

Max Pezzali in concerto a Napoli. Tutte le info in merito

Napoli si prepara ad accogliere una delle voci più amate del pop italiano: Max Pezzali sarà in concerto per la prima volta allo stadio Diego Armando Maradona. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, venerdì 2 maggio, direttamente dal profilo Instagram dell’artista, che ha scelto parole toccanti per celebrare l’evento: “Sarà il mio primo concerto a Napoli, una città che non è solo una città, ma un sentimento”.

La data da segnare sul calendario è quella del 19 giugno 2026, con inizio previsto alle ore 21:00. Il live partenopeo si aggiunge così al già annunciato tour negli stadi intitolato “Max Forever”, che ha già fatto registrare grande entusiasmo per le tappe di Roma e Milano.

Max Pezzali in concerto a Napoli, biglietti e info

I biglietti saranno disponibili a partire da lunedì 5 maggio alle ore 13:00, e ci si aspetta una corsa agli acquisti da parte dei fan, vista l’unicità dell’evento e la popolarità intramontabile di Pezzali, ex leader degli 883. I ticket si potranno acquistare online e sul sito dell’evento.

Il messaggio con cui l’artista ha condiviso la notizia racchiude tutto l’affetto per il capoluogo campano: “È quella bellezza che ti entra dentro, quei vicoli pieni di vita, il mare che sembra cantare, la gente che ti guarda negli occhi e ti fa sentire a casa… Poter portare qui la mia musica è un sogno che si avvera”.

Una dichiarazione d’amore che preannuncia un concerto carico di emozioni, tra hit generazionali e nuove canzoni, in uno dei luoghi più iconici d’Italia. Napoli si prepara così a una grande festa, sotto le stelle di Fuorigrotta, nel segno della musica e dei ricordi.