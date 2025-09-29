Ponticelli vive una stagione di trasformazione profonda grazie a un intervento da 30 milioni di euro che rientra nel programma nazionale “Sicuro, verde e sociale” del PNRR. Al centro del progetto c’è il recupero dell’edificio P4 del Comprensorio 10 in via Scarpetta, una delle zone popolari del quartiere napoletano, segnate per decenni dal degrado urbano.

Il complesso residenziale è composto da sei palazzi per un totale di 312 alloggi, oggi con il 50% dei lavori già realizzati. L’obiettivo non è solo migliorare la qualità abitativa, ma anche garantire efficienza energetica, sicurezza sismica e nuovi spazi di socialità.

Nuovi spazi verdi e aree comuni per i residenti

La rigenerazione non riguarda soltanto gli edifici, ma anche gli spazi comuni. Sono previsti parchi attrezzati, campi sportivi, sale per incontri, orti condivisi e percorsi pedonali accessibili. Ampio spazio è dedicato alle aree verdi con essenze autoctone, pergolati, giardini aromatici e sistemi di illuminazione a LED a basso consumo.

L’obiettivo è restituire ai residenti luoghi di aggregazione e benessere, incentivando la partecipazione attiva della comunità nella cura delle nuove aree. Una visione che punta a trasformare il rione in un modello di vivibilità e coesione sociale.

Efficienza energetica e comfort abitativo

Dal punto di vista tecnico, sono state adottate soluzioni innovative per ridurre consumi e migliorare il comfort degli appartamenti. Gli edifici sono dotati di facciate ventilate, isolamento avanzato in fibrocemento e lana di roccia, nuovi infissi e un impianto fotovoltaico in autoconsumo condiviso.

Questi interventi permetteranno di abbassare le temperature interne in estate fino al 20% e ridurre le dispersioni di calore in inverno, con benefici concreti sulle bollette e sull’impatto ambientale.

Sicurezza sismica e tecnologie avanzate

Accanto all’efficientamento energetico, il progetto ha come priorità la sicurezza. Le strutture in cemento armato sono state rinforzate con tecniche innovative, aumentando la resistenza agli eventi sismici. L’area sarà inoltre dotata di un impianto di irrigazione programmabile ed ecosostenibile per la manutenzione del verde.

Attualmente sono impegnati circa 70 operai e tecnici, con l’ausilio di macchinari moderni che consentono di ridurre al minimo i disagi per chi continua a vivere negli edifici durante i lavori.

Un progetto che guarda al futuro

Il recupero dell’edificio P4 rappresenta una tappa importante nel percorso di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica a Napoli. Il quartiere di Ponticelli, nato come insediamento post terremoto, torna così al centro di una strategia di sviluppo urbano che intreccia memoria, innovazione e sostenibilità.

Grazie a questo progetto, la zona punta a scrollarsi di dosso anni di marginalità e a trasformarsi in un esempio di edilizia pubblica moderna, sicura e attenta ai bisogni dei cittadini.