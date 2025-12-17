Pompei sotto shock, morto improvvisamente il sindaco Lo Sapio: ieri aveva fatto un annuncio

La città di Pompei è sconvolta per la morte improvvisa del sindaco Carmine Lo Sapio.

La notizia arriva a poche ore dall’annuncio, diffuso dallo stesso Lo Sapio, in cui comunicava di attraversare “un momento delicato” della sua vita e di affidare temporaneamente la guida dell’amministrazione alla vicesindaca Andreina Esposito. Oggi quel messaggio assume un significato ancora più doloroso.

Carmine Lo Sapio era un uomo profondamente legato alla propria città, conosciuto per il suo impegno costante sul territorio e per il dialogo diretto con i cittadini. La sua dedizione all’amministrazione pubblica ne faceva un punto di riferimento non solo per la comunità, ma anche per il mondo politico, associativo e religioso.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio trasversale, con messaggi di vicinanza che arrivano da rappresentanti delle istituzioni e da cittadini di ogni età. La decisione di ieri, di prendersi una pausa per motivi personali, viene oggi letta come l’ennesima dimostrazione di responsabilità e attenzione verso la città.

Pompei perde non solo un sindaco, ma soprattutto un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità. Alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che gli sono stati vicini, la città rivolge un commosso abbraccio, ricordando con affetto e gratitudine la figura di Carmine Lo Sapio.