“Il Suono che Unisce”, laboratorio musicale inclusivo per bambini: cos’è e come partecipare

Un luogo dove la musica diventa incontro, ascolto, crescita e condivisione. È questo lo spirito de “Il Suono che Unisce”, il nuovo progetto promosso dall’associazione Il sogno del piccolo principe dedicata a Valeria Torello, pensato per accompagnare i bambini in un percorso educativo ed emozionale attraverso il linguaggio universale delle note.

Il laboratorio, completamente gratuito, sarà dedicato a 15 bambini dai 7 ai 10 anni e prenderà il via il prossimo 9 maggio, per poi proseguire fino al 4 luglio con incontri settimanali ogni sabato alle ore 16 presso le Suore della SS Addolorata in via Comizi a Torre del Greco. Il percorso si concluderà con un evento finale aperto alle famiglie e al territorio, momento simbolico di restituzione e festa condivisa.

L’iniziativa nasce anche grazie al prezioso contributo della gioielleria D’Urzo di Torre del Greco, che ha sostenuto il progetto permettendo all’associazione di offrire ai bambini uno spazio educativo inclusivo e professionale.

Un laboratorio per crescere insieme attraverso la musica

“Il Suono che Unisce” non sarà soltanto un corso di musica, ma un vero laboratorio esperienziale dove i piccoli partecipanti potranno imparare attraverso il gioco, il corpo, il movimento e la relazione con gli altri.

Un ambiente protetto e accogliente in cui ogni bambino potrà sentirsi libero di esprimersi, valorizzando la propria unicità. L’obiettivo è quello di favorire collaborazione, rispetto reciproco e inclusione, con particolare attenzione anche ai bisogni educativi speciali.

La musica, in questo percorso, diventa così uno strumento per abbattere distanze, creare connessioni e trasformare ogni differenza in una risorsa.

Le attività del progetto: body percussion, strumenti e creatività

Durante gli incontri i bambini sperimenteranno attività di body percussion, utilizzeranno strumenti musicali Orff (strumenti semplici, intuitivi e facili da suonare anche per i bambini senza alcuna preparazione musicale), parteciperanno a giochi musicali e creativi e saranno coinvolti anche nella costruzione di strumenti e scenografie.

Un’esperienza pensata per sviluppare ritmo e melodia, ma anche concentrazione, socializzazione, creatività ed espressione emotiva. Ogni attività sarà costruita per stimolare l’ascolto e il lavoro di gruppo, aiutando i bambini a sentirsi parte di qualcosa di più grande.

Il messaggio scelto dall’associazione racchiude perfettamente il senso del progetto: “Ogni nota conta, se suonata insieme”. Un invito semplice ma potente a riscoprire il valore dello stare insieme attraverso la bellezza della musica e della condivisione.

È ancora possibile iscriversi compilando il form a questo link.