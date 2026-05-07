Swap Party in Campania, il mercatino dello scambio: si “compra” senza pagare, come funziona

Sabato 9 maggio 2026 a Caserta, nella piazzetta di via Ferrara, prende vita lo Swap Party, il celebre formato che, tramite l’allestimento di un mercatino, consente di scambiare oggetti e vestiti inutilizzati con altri prodotti o capi presenti tra gli stand.

A Caserta arriva Swap Party: il mercatino dello scambio

Gli Swap Party sono eventi in cui si scambiano oggetti e vestiti che non si utilizzano più ma che possono trovare nuova vita nella casa o nel guardaroba di qualcun altro. L’appuntamento, stavolta, è in via Ferrari, dalle ore 16:30 alle 19:00 di sabato 9 maggio.

La regola è semplice: portando fino a un massimo di due oggetti e/o capi di abbigliamento in buono stato, sarà possibile scambiarli con due oggetti a scelta tra quelli portati dagli altri partecipanti. L’incontro sarà anche un’occasione per continuare a raccogliere impressioni, idee e proposte per l’ideazione condivisa dello spazio che nascerà in via Ferrara.

Tutti i visitatori, dunque, avranno dunque modo di portare a casa le più svariate tipologie di oggetti, usati ma in ottimo stato, allo stesso tempo sbarazzandosi di qualcosa. Urban Fixers – Macrico Porta EST è un progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD. L’evento è organizzato da Millepiani, Sottospazio, Rain Arcigay e Passamano Caserta.



