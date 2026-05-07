Il Fritto Napoletano incanta il mondo intero: crocché e arancini protagonisti a Bruxelles

Il fritto napoletano incanta il mondo intero e sbarca a Bruxelles, con l’ambasciatore DOC Italy per la cucina partenopea e fritto napoletano Gennaro Galeotafiore, protagonista all’evento internazionale “Europa e territori -Eccellenze in connessione”.

Napoli nel mondo: il fritto napoletano protagonista a Bruxelles

Galeotafiore è fondatore del brand Sapori di Napoli, ad oggi un punto di riferimento per la valorizzazione della cucina partenopea, in particolare della friggitoria tradizionale napoletana. Chef e promotore del gusto campano nel mondo, è stato nominato Ambasciatore DOC Italy per la cucina napoletana e il fritto napoletano.

Con oltre 25 anni di esperienza, Gennaro Galeotafiore ha saputo trasformare il fritto in una vera arte gastronomica. Specialità come crocchè, arancini e il celebre “crocchettone” XXL rappresentano oggi simboli riconosciuti della cucina napoletana nel mondo, protagonisti di eventi internazionali e apprezzati da un pubblico sempre più ampio.

Sapori di Napoli ha ormai superato i confini del successo nazionale, pur restando profondamente legata al territorio campano con due realtà di riferimento: Trattoria pizza e fritti a Nola e Tenuta Koral a Boiano (location per eventi esclusivi).

“Continueremo a regalare attimi di felicità attraverso il nostro cibo, in ogni momento della giornata. Il nostro impegno è mantenere viva la tradizione, innovando senza perdere l’anima della cucina napoletana” – ha dichiarato Gennaro Galeotafiore.

Con la partecipazione all’evento di Bruxelles, Sapori di Napoli si conferma ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo, portando il fritto napoletano artigianale al centro della scena gastronomica internazionale.