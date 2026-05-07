Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Il Fritto Napoletano incanta il mondo intero: crocché e arancini protagonisti a Bruxelles

Mag 07, 2026 - Veronica Ronza

Fritto napoletano a Bruxelles - Foto: Sapori di Napoli

Il fritto napoletano incanta il mondo intero e sbarca a Bruxelles, con l’ambasciatore DOC Italy per la cucina partenopea e fritto napoletano Gennaro Galeotafiore, protagonista all’evento internazionale “Europa e territori -Eccellenze in connessione”.

Napoli nel mondo: il fritto napoletano protagonista a Bruxelles

Galeotafiore è fondatore del brand Sapori di Napoli, ad oggi un punto di riferimento per la valorizzazione della cucina partenopea, in particolare della friggitoria tradizionale napoletana. Chef e promotore del gusto campano nel mondo, è stato nominato Ambasciatore DOC Italy per la cucina napoletana e il fritto napoletano.

Con oltre 25 anni di esperienza, Gennaro Galeotafiore ha saputo trasformare il fritto in una vera arte gastronomica. Specialità come crocchè, arancini e il celebre “crocchettone” XXL rappresentano oggi simboli riconosciuti della cucina napoletana nel mondo, protagonisti di eventi internazionali e apprezzati da un pubblico sempre più ampio.

Sapori di Napoli ha ormai superato i confini del successo nazionale, pur restando profondamente legata al territorio campano con due realtà di riferimento: Trattoria pizza e fritti a Nola e Tenuta Koral a Boiano (location per eventi esclusivi).

“Continueremo a regalare attimi di felicità attraverso il nostro cibo, in ogni momento della giornata. Il nostro impegno è mantenere viva la tradizione, innovando senza perdere l’anima della cucina napoletana” – ha dichiarato Gennaro Galeotafiore.

Con la partecipazione all’evento di Bruxelles, Sapori di Napoli si conferma ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo, portando il fritto napoletano artigianale al centro della scena gastronomica internazionale.

Tag
bruxellesfrittura
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre