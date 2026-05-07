Mangia un risotto ai funghi poi muore, dramma in Campania. L’autopsia: “Avvelenata”

Sarebbe deceduta per avvelenamento da funghi, una donna di Paduli (in provincia di Benevento), morta a 77 anni dopo aver mangiato un risotto.

Morta dopo aver mangiato i funghi: la tragedia a Paduli

Stando ai risultati dell’autopsia, resi noti da Il Mattino, a distanza di 6 mesi dalla scomparsa, la 77enne sarebbe deceduta per “una insufficienza epatica acuta fulminante, con ogni probabilità causata da un avvelenamento da funghi”.

La vicenda risale al 30 agosto dello scorso anno quando la donna aveva preso parte ad un pranzo organizzato da una associazione di Paduli in un ristorante della Valle Telesina. Qui avrebbe consumato un risotto con i funghi, avvertendo già dal giorno seguente i primi problemi gastrici.

Nonostante i farmaci assunti su prescrizione medica e il mancato miglioramento registrato, il 6 settembre sarebbe stata accompagnata dai familiari all’ospedale Fatebenefratelli dove, dopo gli accertamenti del caso, è stata dimessa. L’ipotesi iniziale era quella di una patologia oncologica al pancreas ma ad un successivo controllo il medico preposto segnalava la possibilità di trovarsi dinanzi un caso di avvelenamento.

La donna è deceduta pochi giorni dopo, il 12 settembre, facendo scattare le indagini per risalire alle cause della morte. Decesso che, dai risultati dell’autopsia, sembra essere stato causato proprio dall’alimento ingerito.