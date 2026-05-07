Napoli tra le città migliori d’Europa per gite mozzafiato, da Capri a Pompei: è nella Top 30

Napoli entra a far parte della classifica stilata da TUI Musement – compagnia leader nel settore Tour e Attività – sulle preferenze dei turisti, questa volta spiccando tra le città migliori d’Europa per le gite fuori porta della durata di un solo giorno.

Napoli tra le migliori città d’Europa per le gite: la classifica

Le escursioni di un giorno, anche oltre i confini nazionali, sono diventate ormai frequenti, offrendo l’opportunità ai viaggiatori di scoprire paesaggi suggestivi, paesini affascinanti o luoghi di interesse culturale a breve distanza dai principali centri urbani.

TUI Musement ha analizzato i volumi di ricerca su Google per individuare le città europee da cui i visitatori cercano più spesso escursioni di un solo giorno. Da Londra ad Atene, da Roma a Barcellona, la classifica elenca 30 città che non solo si distinguono per il loro fascino culturale, ma servono anche da punti di partenza ideali per esplorare mete vicine in una sola giornata.

Sono sei le destinazioni italiane inserite nella lista delle Top 30 destinazioni. Oltre Roma, Firenze e Milano, che occupano le prime posizioni, spiccano anche: Venezia (23esimo posto) per la vicinanza a Murano e Burano; Napoli (26esimo posto) ben collegata alle rovine di Pompei, al Vesuvio o all’isola di Capri; Bologna (29esimo posto) con attrazioni come la famosa “Terra dei Motori”, che riunisce alcuni dei marchi automobilistici più importanti al mondo, oltre ad altre mete in Emilia-Romagna.

La classifica