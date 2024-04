Weekend da record a Portici, folla al mare: le spiagge gratis incantano tutti

Si è concluso il primo bollente weekend di aprile, dalle temperature quasi estive, che ha visto le spiagge di Portici riempirsi di persone per godersi il mare. Con l’apertura completa del nuovo lungomare e l’apertura di nuovi arenili gratuiti, la città si avvia verso una estate da sold-out.

Weekend record a Portici, tutti al mare: le spiagge gratis incantano

“Prove di turismo: a Portici ci prepariamo per la bella stagione. Ancora un weekend con numeri da record, fra affluenze in spiaggia, presenze nei locali del Granatello e negli altri siti turistici della nostra città. Una Portici incredibilmente affollata, con tantissime persone che hanno scelto di godersi questo primo caldo fuori stagione vicino al nostro mare” – ha scritto sui social il sindaco Enzo Cuomo.

“Una risposta eloquente ai tanti sforzi messi in campo non solo per creare sviluppo e turismo ma anche per tenere in condizioni adeguate ogni luogo. A tal proposito tocca purtroppo menzionare anche qualche immagine di pura inciviltà che fortunatamente è stata prontamente rimossa con le nostre squadre addette ai servizi di pulizia. Ciò non toglie che il minimo che ci si possa aspettare da chi fruisce gratuitamente delle nostre spiagge sarebbe di lasciarle almeno come siano state trovate“ – ha continuato.

“Saturi anche i parcheggi lasciati a disposizione degli avventori che, nel rispetto dei dispositivi attivi per accedere al Granatello, hanno usufruito delle varie aree di sosta con tariffe più che accessibili. Insomma, una città che cresce attorno al turismo e ai tanti cittadini che anche dai comuni limitrofi prediligono Portici. Adesso sarà necessario adeguare la presenza delle forze di polizia ai forti flussi registrati in questa primavera per garantire ai cittadini residenti ed ai turisti sicurezza”.

Intanto, con l’arrivo della bella stagione, la città di Portici si avvia verso la totale apertura del nuovo lungomare con ulteriori spiagge gratis, adeguatamente attrezzate, pronte ad accogliere cittadini e visitatori. Nuovi gioielli, che si affiancano alla spiaggia Cirotto e a quella delle Mortelle, che dovrebbero essere fruibili già nel corso di questa estate, come annunciato dal primo cittadino.