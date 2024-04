VIDEO/ Tiktoker si esibisce a Portici: musica a tutto volume, frasi volgari e traffico paralizzato

L’esibizione di una Tiktoker paralizza il traffico di Portici, bloccato da una massa di fan che non trovando spazio sul marciapiede ha deciso di stazionare sulla carreggiata. Poco hanno potuto fare gli agenti della Polizia Municipale, che si trovati a dover fronteggiare una situazione a dir poco paradossale, visto che normalmente una festa di inaugurazione di un locale non dovrebbe certo provocare tale tipo di disagi.

Traffico bloccato e volgarità: l’esibizione della tiktoker a Portici

Non solo danni alla circolazione stradale e disturbo alla quiete pubblico a causa della musica sparata ad alto volume, ma anche il pessimo gusto nell’essere costretti ad ascoltare delle canzoni che contengono parole ed espressioni volgari. Con buona pace, ad esempio, di genitori che cercano di tenere alla lontana i propri figli da questi esempi. Il turpiloquio in pubblico inoltre potrebbe configurarsi come illecito punibile con una multa piuttosto salata.

Milioni di visualizzazioni sui social

Il fatto è avvenuto la settimana scorsa a Portici, in via Libertà, intorno alle 18 del pomeriggio. Un orario di punta ed è facile comprendere quali problemi possa aver comportato ad una viabilità che a quell’ora, normalmente, già non è fluida. I video di questa esibizione pubblicati sul profilo della Tiktoker hanno raggiunto numeri vertiginosi: quello principale è stato visto quasi due milioni di volte, mentre gli altri diverse centinaia di migliaia. Personaggi che possono contare su un seguito stratosferico, ma se non possiamo discutere sul gusto di determinate persone bisogna comunque rispettare alcuni limiti che sono quelli imposti dalla legge e dal buon senso. Poiché i filmati sono pubblici, sarebbe giusto intervenire qualora siano state commesse delle infrazioni.