Grande successo per la trasmissione in diretta della processione di San Ciro a Portici mandata in onda da Vesuviolive.it. Insieme al 31 gennaio, giorno della festa di San Ciro, la giornata più attesa dell’anno da parte dei cittadini porticesi è la prima domenica di maggio, quando la statua del patrono percorre le strade della città.

Il grande successo della processione di San Ciro a Portici

In questa importante occasione, che oltre a rappresentare il sentimento religioso aggrega della tradizione tutta la cittadinanza, il nostro giornale ha permesso a coloro che non potevano essere presenti fisicamente di seguire il corteo grazie ai social. A seguire la diretta non solo i porticesi in giro per il mondo, ma anche i tantissimi fedeli legati a San Ciro oltre alle persone che per curiosità ed interesse hanno potuto ammirare le immagini che provenivano dalla città alle falde del Vesuvio.

La diretta di Vesuviolive.it vista da quasi 150mila persone

I numeri sono impressionanti: sono state ben 155.168 le persone che hanno guardato la diretta della processione di San Ciro, con un ammontare di 73.416 minuti visualizzati e 111.721 views totali. Se consideriamo che alla data del 31 dicembre 2023 gli abitanti di Portici sono 51.881, vediamo come gli spettatori siano stati quasi tre volte la popolazione attualmente residente.