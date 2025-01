Portici, genitore picchia un professore: “Se tocchi mia figlia vai al tappeto”

A Portici un professore è stato picchiatore dal genitore di un’alunna che ha anche pubblicato il tutto sui social. È accaduto alla scuola Carlo Levi di Portici, sede di via Malta, ed a farne le spese un insegnante di sostegno.

Professore picchiato a scuola da un genitore

Il padre di un’alunna si sarebbe recato a scuola con l’intento preciso di picchiare l’insegnante, accusandolo di aver dato uno schiaffo a sua figlia. Invece di rivolgersi alle autorità o al dirigente scolastico ha deciso dunque di farsi giustizia da sé, sempre ammesso che la ricostruzione sia veritiera e che il professore abbia effettivamente alzato le mani sulla ragazza.

Nella colluttazione l’insegnante è caduto per terra, venendo poi soccorso dai colleghi. Il genitore ha scattato una foto per immortalare il momento e l’ha pubblicata sui social con la scritta: “Se tocchi mia figlia vai al tappeto”.

L’episodio è stato reso noto dal deputato Borrelli che ha sottolineato l’assurdità di una reazione simile: “Quello che è successo è inaccettabile. Se un genitore ha delle critiche o ritiene che un qualsiasi docente non sia all’altezza del compito o usi metodi sbagliati o addirittura violenti deve rivolgersi ai vertici scolastici non recarsi a scuola e picchiare il docente pubblicando il tutto sui social. Sembra quasi che questo genitore abbia voluto vantarsi pubblicamente di essersi fatto “giustizia da solo” in modo violento. Siamo oramai alle barbarie”.